Catania, evade per aggredire la moglie in piazza: 38enne finisce in carcere

Foto di Reti di giustizia

È evaso dagli arresti domiciliari, a cui era stato sottoposto per i maltrattamenti nei confronti della moglie, ed è andato ad aggredire la donna 37enne in una piazza del quartiere Monte Po di Catania. Per questo, il giudice per le indagini preliminari ha deciso per il 38nne la sostituzione della misura dei domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Per atti di violenza fisica e maltrattamenti ai danni della moglie compiuti nel 2022 anche in presenza delle figlie minorenni, nell’agosto del 2023 l’uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna. In seguito a ripetute violazioni degli obblighi, a febbraio era stato posto agli arresti domiciliari. E ora è finito in carcere.