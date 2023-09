A Biancavilla torna l’Etna wine forum: tre giorni alla scoperta dell’eccellenza del terroir vulcanico

Oltre trenta cantine dell’Etna, associazioni del mondo della sommellerie, enoteche e ristoranti. Tutti insieme, a Biancavilla, nel Catanese, per promuovere l’eccellenza del terroir vulcanico, capace di trasferire ai propri vini – e al palato di chi li degusta – tutta la ricchezza del territorio. È l’Etna Wine Forum: tre giorni, da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, in cui giornalisti locali e internazionali e appassionati avranno l’occasione di approfondire la conoscenza delle cantine etnee. Ideatore dell’iniziativa è il Comune di Biancavilla, che con il sindaco Antonio Bonanno commenta: «Crediamo nel territorio e nei produttori non solo locali, ma di tutto il vulcano. Con l’Etna Wine Forum apriamo il calendario dei festeggiamenti in onore di San Placido, un momento importante che condividiamo con tutti gli attori che saranno presenti nella nostra città».

Si comincia venerdì con l’incontro dedicato alle scuole sulla cultura del vino: come opportunità di lavoro ma anche per sensibilizzare i più giovani ad approcciare i calici responsabilmente. Le occasioni di confronto proseguiranno per tutti e tre i giorni, fino al gran finale di domenica a Villa delle Favare con l’apertura, alle ore 11, dei banchi di degustazione dei vini delle cantine presenti ( qui i biglietti per partecipare ). Tra le novità di questa edizione c’è l’Etna Wine Contest: non solo un premio alla migliore cantina, ma anche riconoscimenti che puntano a sostenere i giovani imprenditori del vulcano e le imprese di donne.

Di seguito le cantine presenti: Le due Tenute, Terrafusa, Tenuta del Vallone Rosso, Grottafumata, Podere dell’Etna segreta, Terre di Montalto, Masseria Setteporte, Tenuta di Fessina, Pietrardita, Vigne di confine, Foti Randazzese, Travaglianti, Serafica Terra di Olio e Vino, Planeta; Alessandro Serughetti, Barone Beneventano della Corte, Nicosia, Stanza Terrena, Enrica Camarda, Passopisciaro, Murgo, Generazione Alessandro, Tornatore, Eudes, CVA, Feudo Cavaliere, Firriato, Terra Costantino, Fischetti, Giovinco, La Gelsomina – Tenute Orestiadi, Duca di Salaparuta, Mandrarossa. Cantina Ospite Caravaglio che dalle vulcaniche Isole Eolie sbarcherà presto sul vulcano attivo più alto d’Europa. Partecipa anche l’Enoteca dell’Etna, le associazioni AIS, l’ONAV, l’Istituto Alberghiero IPSSAT Rocco Chinnici ed i banchi di assaggio con la ristorazione ed i prodotti tipici di Biancavilla.

L’evento è realizzato con il contributo dell’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica e gli sponsor Perdomini, Amorim, Free ice, Gasline, Ardeseal e Confagricoltura.