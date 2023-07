Palazzolo Acreide, un 63enne è finito in carcere per estorsione

Un 63enne di Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa) è finito in carcere perché ritenuto colpevole di estorsione e violazione della normativa sugli stupefacenti. Reati commessi anni fa nella cittadina montana del Siracusano per cui adesso è arrivato il provvedimento di esecuzione della pena emesso dalla procura generale della Corte d’Appello di Catania. L’uomo, condannato a sei anni di reclusione e a 18mila euro di multa, è stato portato nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa.