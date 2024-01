Estorsione a imprenditore, arrestato ex consigliere comunale a Castelvetrano

Lillo Giambalvo, ex consigliere comunale di Castelvetrano, in provincia di Trapani, condannato a sei anni di carcere per un’estorsione commessa nel 2012 ai danni di un imprenditore attivo nel settore delle costruzioni, è stato arrestato in un’operazione congiunta di polizia e carabinieri. L’uomo, 46 anni, era stato indagato nell’ambito di un’indagine sulle famiglie mafiose di Castellammare del Golfo da cui sarebbe stato incaricato di riscuotere le somme richieste a titolo estorsivo. Assolto dall’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, l’uomo è stato comunque condannato per il singolo episodio estorsivo.

Nel 2016, l’arrestato, all’epoca consigliere comunale a Castelvetrano fu protagonista di un servizio televisivo de Le Iene per la solidarietà e la vicinanza espresse in favore di esponenti di spicco della criminalità mafiosa locale, tra cui il boss stragista Matteo Messina Denaro. Nel corso della trasmissione, confermò poi di aver conosciuto e frequentato l’allora latitante. L’episodio portò alla sua immediata sospensione dalla carica politica. Intercettato dagli inquirenti, si vantava con il collega Francesco Martino di aver incontrato Messina Denaro. «Se io dovessi rischiare 30 anni di galera per nasconderlo, rischierei», diceva Giambalvo, parlando della latitanza del boss.