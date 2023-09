Caltanissetta, chiede 23mila euro per mantenimento detenuti. Arrestato per estorsione

Avrebbe più volte minacciato un imprenditore edile per farsi consegnare 23mila euro per il mantenimento dei detenuti in carcere. Con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caltanissetta hanno arrestato G.D.A., con numerosi precedenti penali, tra cui associazione di tipo mafioso. L’arresto è scattato in flagranza dopo che l’uomo aveva ricevuto dalla vittima 3mila euro in contanti come acconto. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per accertare se vi siano altre vittime delle richieste estortive dell’uomo.