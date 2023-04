Esplosa una bombola di gas nel Messinese, cinque persone ferite

Una fuga di gas ha provocato l’esplosione di una bombola ieri sera in un’abitazione a Tortorici, nel Messinese. Cinque le persone che sono rimaste. Gravi le condizioni di una donna di 65 anni e di suo figlio di 14 anni trasportati in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi si trovano ricoverati in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione per le gravi ferite riportate nell’esplosione. A rimanere feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un’altra donna. Per loro, ricoverati al nosocomio di Sant’Agata di Militello, si sta valutando comunque il trasferimento in elisoccorso in un altro ospedale. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco.

I due feriti più gravi, madre e figlio, hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado: la donna su quasi tutto il corpo, il ragazzo su volto, mani e gambe. Le loro condizioni sono definite molto gravi dai medici dell’ospedale etneo in cui sono stati trasportati. I due pazienti sono arrivati ​​con un elicottero del 118 nella tarda serata di ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove c’è il Centro grandi ustionati che li ha presi subito in carico. Dopo le visite e le prime cure la donna e il ragazzo sono stati ricoverati nel reparto di Rianimazione.