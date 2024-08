Eruzione dell’Etna: aeroporto sospende voli e disagi per la cenere. L’appello del sindaco di Catania

L’Etna è tornata a farsi sentire. La notte scorsa, come rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrata un’intensificazione dell’attività stromboliana al cratere Voragine. La cenere è tornata a ricoprire le strade di diversi centri urbani, tra cui Catania. Pesanti i disagi all’aeroporto Fontanarossa con la pista che è stata dichiarata inagibile. Disposta la sospensione sia degli arrivi che delle partenze. «Le operazioni di volo – si legge in una nota diffusa dalla società di gestione dello scalo – riprenderanno al ripristino delle condizioni d’agibilità delle infrastrutture di volo. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle 18.00. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo avere verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo».

Da questa mattina sono a lavoro diversi mezzi per la pulizia delle strade del capoluogo etneo. Le operazioni dovrebbero essere meno lunghe rispetto a quanto avvenuto nel recente passato. Intanto il sindaco di Catania Enrico Trantino, attraverso la propria pagina Facebook, ha lanciato un appello ai suoi concittadini. «Ho visto tantissimi mezzi già impegnati nella pulizia; e il quantitativo piovuto dovrebbe essere meno copioso dello scorso evento. Vi chiediamo di non deporre la terra raccolta nei balconi in strada, ma di conferirla nei centri comunali di raccolta. Sappiamo dobbiamo convivere con questi fenomeni, che consentono a mamma Etna di sfogarsi, impedendo più pericolose emissioni di magma».

I centri di raccolta si trovano in via Galatioto, nel quartiere Picanello, con apertura da lunedì a sabato dalle 9 alle 13. Altro punto è quello davanti all’istituto Carlo Gemmellaro di corso Indipendenza, con orari dalle 10 alle 17, tutti i giorni esclusa domenica.