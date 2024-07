Eruzione dell’Etna, l’aeroporto di Catania riapre «per fasi»

Foto di Aeroporto di Catania su Facebook

Sta riaprendo per fasi l’aeroporto di Catania, dopo che l’eruzione dell’Etna iniziata ieri sera aveva costretto la Società aeroporto Catania (Sac) – che gestisce lo scalo – alla chiusura. «Dato l’abbassamento delle attività vulcaniche – scrive Sac in una nota – comunichiamo la riapertura per fasi dello scalo in relazione alle attività di bonifica necessarie per l’agibilità delle infrastrutture». Sac comunica che «dalle 18 locali saranno ripristinate le sole partenze, dalle 20 locali saranno consentiti anche gli arrivi, ma con una restrizione pari a quattro movimenti ogni ora, dalle 22 locali saranno ripristinate tutte le operazioni». La nota della società si conclude con un avviso relativo al fatto che «seguiranno nuovi aggiornamenti».