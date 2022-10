Ennesimo incidente stradale tra le vie Caronda e Fusco. Mezzo finisce contro auto parcheggiata

Ancora un sinistro stradale nei pressi di via Ingegnere, all’angolo tra le vie Fusco e Caronda. Secondo una prima e sommaria ricostruzione una Citroen celeste ha impattato con un’utilitaria. Quest’ultimo mezzo ha riportato dei danni nella parte posteriore e lungo la fiancata destra. Nell’impatto il mezzo è andato a finire contro una macchina in sosta che esponeva una paletta segnaletica. Non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti del mezzo.