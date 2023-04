Enna, violenza sessuale su una minorenne nell’androne del suo palazzo

Entrato nell’androne di un palazzo a Enna per consegnare un plico, un uomo avrebbe abusato di una ragazzina minorenne. È stata la stessa vittima, accompagnata dai genitori in questura, a denunciare l’uomo che le si sarebbe avvicinato al punto da strofinarsi su di lei mimando un atto sessuale. Oggi all’uomo è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini da parte della procura di Enna per il reato di violenza sessuale nei confronti della minorenne.

Riuscita a svincolarsi dall’uomo, la ragazzina è tornata in casa dove ha raccontato quanto le era accaduto prima a delle amiche mandando un messaggio audio su WhatsApp e poi, in preda a una crisi di pianto, ha confidato tutto anche alla madre e al padre. Insieme a loro, subito è andata negli uffici della questura di Enna a denunciare i fatti. Così sono partite le indagini che hanno permesso ai poliziotti di risalire all’identità dell’uomo. La minorenne è stata poi ascoltata anche in procura nel corso di un’audizione con una psicologa giuridica-forense. Nella circostanza, la vittima ha confermato con lucidità i fatti già riferiti in sede di denuncia.