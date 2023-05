Enna, scomparso il 48enne Antonino Russo. L’appello della sorella: «Chiunque lo veda, ci informi»

Si chiama Antonino Russo, ha 48 anni, è alto circa un metro e ottanta ed è scomparso da Enna. I suoi familiari non hanno più sue notizie dal 17 maggio, il giorno in cui si sarebbe allontanato dal residence in cui abitava. Lavorava in un cantiere edile come operaio e ai parenti ha detto che sarebbe partito per un nuovo impiego prima a Brescia (in Lombardia) e poi in Francia. Di lui, però, da oramai quasi due settimane si è persa ogni traccia.

Il cellulare è stato ritrovato nella stanza del residence a Enna che era stato messo a disposizione dall’impresa edile. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 48enne – con i capelli brizzolati e gli occhi castani – avrebbe lasciato la struttura a piedi anche perché non possiede nessun mezzo. È stata la sorella Giovanna a lanciare un appello chiamando in diretta nel corso della trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?: «Siamo molto preoccupati perché non è da lui andare via così senza dare più notizie. Chiunque lo abbia visto o lo vedesse, ci informi». La donna si è poi rivolta direttamente al fratello, nella speranza che possa sentire l’appello: «Fatti sentire, basta un messaggio o una telefonata. Qualsiasi cosa sia accaduta, i problemi li risolviamo insieme».