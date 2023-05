Emergenza cinghiali a Cefalù. Sindaco convoca riunione coi cittadini: «Servono soluzioni efficaci»

È emergenza cinghiali nel territorio del comune di Cefalù, in provincia di Palermo. Per questo l’amministrazione comunale e il Parco delle Madonie hanno convocato una riunione operativa, a cui è invitata a partecipare anche la cittadinanza, per il pomeriggio di domani giovedì 25 maggio a partire dalle 15.30 nell’aula consiliare del municipio. Un incontro che dovrebbe servire per trovare delle soluzioni concrete per far fronte al fenomeno diventato emergenza, come è stato manifestato dai cittadini. «Questo incontro – spiega il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello – servirà a comprendere quali strumenti e quali modalità operative possano essere concretamente messe in atto per la cattura degli animali e il contenimento all’interno del territorio su cui grava pesantemente la loro presenza. I danni ai terreni pubblici e privati e la condizione di apprensione in cui vive la cittadinanza – conclude il primo cittadino – vanno affrontati in modo efficace, con soluzioni condivise e nelle forme previste dalla legge».