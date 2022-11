Elezioni in Sicilia, tre Comuni al voto domenica. Due sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose

Dopo tre anni e mezzo di commissariamento, tra cui due per infiltrazioni mafiose, Partinico, in provincia di Palermo, si prepara al voto per eleggere sindaco e Consiglio. Le urne saranno aperte domenica prossima, come in altri due comuni in Sicilia: Tortorici, in provincia di Messina, anche qui organismi sciolti per mafia, e Misiliscemi, in provincia di Trapani, municipio sorto due anni fa grazie a una legge approvata dall’Assemblea siciliana. A Partinico si voterà con il sistema proporzionale mentre a Tortorici e Misiliscemi, si applicherà il sistema maggioritario. L’eventuale turno di ballottaggio, che riguarderebbe solo il municipio palermitano, è previsto per domenica 27 novembre. Tre i candidati che si sfidano a Partinico, col centrodestra spaccato: Bartolomeo Parrino per il centrosinistra sostenuto da due liste civiche dove sono confluiti candidati di M5s, Pd, Verdi, ArticoloUno e Prc; l’autonomista Pietro Rao con tre liste civiche appoggiate da Fi e Dc nuova; Toti Longo supportato da FdI e due civiche. In totale 10 liste e 231 candidati al Consiglio comunale.

Anche a Tortorici la competizione è a tre: Carmelo Rizzo Nervo, già sindaco per quattro mandati (dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2019) con la lista Victoria Civitas appoggiata da pezzi del Pd; Maurilio Foti, sindaco dal 2004 al 2009, con la lista Tortorici terzo millennio; Franco Franchina con la lista Liberiamo acqua Sollazzo. Competizione a due invece a Misiliscemi, Comune che raggruppa le ex frazioni (staccatesi dalla città di Trapani) di Salinagrande, Marausa, Rilievo, Fontanasalsa, Guarrato, Locogrande, Palma, Pietretagliate e Birgi. Il voto arriva poche settimane dopo l’alluvione che ha provocato danni quantificati in circa 15 milioni di euro. In corsa Salvatore Tallarita, promotore del comitato per l’autonomia amministrativa, con la lista Progetto Comune, e Giuseppe Peralta, ex consigliere comunale a Trapani dell’allora Pds, con la lista Misiliscemi Insieme.