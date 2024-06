Elezioni europee, Edy Tamajo non andrà a Bruxelles: al suo posto Caterina Chinnici

Alla fine Edy Tamajo ha scelto: non andrà al Parlamento europeo. L’ha annunciato in conferenza stampa Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, insieme al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Vista la rinuncia dell’attuale assessore regionale alle Attività produttive, quindi, è Caterina Chinnici a ottenere il seggio al parlamento che ha sede a Bruxelles e a Strasburgo. Alle elezioni dell’8 e 9 giugno Tamajo ha ottenuto 121.452 voti – primo della lista di Forza Italia nella circoscrizione Isole – mentre Chinnici si è posizionata terza dietro Marco Falcone: Chinnici ha raccolto 93.360 voti, Falcone 100.233.

Nelle due scorse legislature Chinnici è stata parlamentare europea del Partito democratico. Nel 2022 si è candidata a presidente della Regione siciliana per il centrosinistra, nel 2023 è passata a Forza Italia. «Questa mossa – dice Tajani – non è per un assestamento interno al nostro partito in Sicilia, ma una scelta politica per costruire una grande forza di centro che può e deve arrivare al 20 per cento».