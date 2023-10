Amministrative: in Sicilia si vota in 3 comuni sciolti per mafia. Lo spoglio sarà lunedì

Oggi e domani si vota in Sicilia in tre Comuni sciolti per mafia: San Giuseppe Jato e Bolognetta, nel palermitano e Calatabiano, nel catanese. A San Giuseppe Jato, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose si torna alle urne. Tre le liste civiche in lizza guidate dai candidati a sindaco: Angelo Rappa, con la lista Connessi al Futuro, Giuseppe Cosimo Siviglia con la lista onestà, legalità e sviluppo, fatti non parole e Maurizio Liborio Costanza con la lista uniti per Cambiare. San Giuseppe Jato era stato sciolto il 9 luglio del 2021 su proposta della ministra dell’interno Luciana Lamorgese.

Si vota anche a Bolognetta sempre nel palermitano. La corsa sarà solitaria: l’unica candidata a sindaco infatti è Elizabeth Smith con la lista collegata Io scelgo Bolognetta. Il comune è stato sciolto il 18 novembre del 2021. Seggi aperti, infine, anche a Calatabiano comune sciolto per infiltrazioni il 15 ottobre del 2021. Si contendono la poltrona di sindaco Salvatore Trovato e Antonio Petralia. Oggi si vota dalle 7 fino alle 23; domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo.

