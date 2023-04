Trasportavano la droga in valigia sul volo da Palermo a Pantelleria: due arresti

Credevano forse che il miglior modo per farla franca fosse anche il più semplice. Cioè portare la droga in valigia, in un ordinario volo da Palermo a Pantelleria. E invece i circa due chili di hashish nascosti in un doppio fondo del bagaglio sono stati scoperti dai finanzieri subito dopo il ritiro bagagli. Così è scattato l’arresto in flagranza per il proprietario della valigia e anche per chi lo accompagnava, entrambi di Pantelleria, posti ai domiciliari. La scoperta ha fatto scattare le indagini per capire da dove venga la droga e se sull’Isola ci siano anche altri complici implicati nel traffico di stupefacente dal valore di migliaia di euro.