Noto: la droga nascosta nella suola delle scarpe, arrestata una 57enne

La droga nascosta all’interno della suola delle scarpe e oltre 6000 euro e vari gioielli nell’abitacolo della macchina e dentro casa. Per questo una donna di 57 anni di Noto (in provincia di Siracusa) è stata arrestata dalla polizia per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti hanno trovato 53 grammi di cocaina e 1,30 grammi di marijuana, occultate all’interno della suola delle scarpe. Inoltre, nel corso della perquisizione sono stati trovati 6442 euro in contanti e vari gioielli in oro tra cui anelli, bracciali e collane. Tra i monili anche una fede nuziale della quale gli investigatori stanno cercando di rintracciare la proprietaria. In casa della donna, i poliziotti hanno scovato anche altre sostanze stupefacenti. La 57enne è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari.