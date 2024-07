Catania, la droga stipata nel sottotetto in una palazzina accanto allo stadio

Un sottotetto pieno di droga in una palazzina in via Fava, nel quartiere Cibali nella zona dello stadio Angelo Massimino di Catania. È quanto hanno trovato i carabinieri durante un controllo. Entrati nell’androne dell’immobile, i militari hanno percepito l’inconfondibile odore di sostanze stupefacenti. Così hanno deciso di proseguire con la perquisizione.

Raggiunto il piano superiore, hanno trovato il locale tecnico del sottotetto a uso comune dei residenti della palazzina. Un locale a cui si accede da una porta senza serratura. Qui, all’interno di un buco in un muro, nascoste da alcune scatole di cartone, i carabinieri hanno trovato 15 buste di plastica con dentro undici chili e mezzo di marijuana e otto panetti di hashish per un peso complessivo di 764 grammi.

Ogni panetto era contrassegnato da un particolare adesivo – una sorta di marchio di fabbrica – che rimanderebbe all’organizzazione criminale che si è occupata della produzione e del confezionamento della sostanza stupefacente. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità delle persone coinvolte nel traffico di droga.