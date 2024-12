Droga nascosta a casa, due arresti a Ficarazzi e Santa Flavia

Un 29enne e un 33enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri in due diverse operazioni a Ficarazzi e a Santa Flavia, nel Palermitano, per spaccio di droga. In entrambi i casi i militari hanno osservato gli spostamenti degli indagati monitorandone costantemente i movimenti verso le rispettive abitazioni. Il 29enne, bloccato a Ficarazzi, è stato trovato con circa 10 grammi di cocaina e 60 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e nascosti in una intercapedine nell’infisso della camera da letto. Trovati anche materiale per il confezionamento della droga e 1.100 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A Santa Flavia, invece, le manette sono scattate per il 33enne, che in un mobile della camera da letto nascondeva diverse dosi di droga per un peso complessivo di circa 120 grammi di hashish, 140 grammi di marijuana e 2 grami di cocaina. Il giudice per le indagini preliminari (gip) di Termini Imerese, per entrambi gli indagati, ha convalidato l’arresto, disponendo per il 33enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 29enne, oltre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’obbligo di dimora.