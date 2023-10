Pusher con cocaina, hashish e marijuana. Arrestata dai carabinieri a Torrenova

Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri della stazione di Sant’Agata Militello hanno arrestato, in flagranza di reato, una 35enne, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga, predisposto nel territorio Comune di Torrenova, in provincia Messina, i carabinieri hanno notato la 35enne, riconosciuta quale persona dedita all’assunzione di droghe.

I militari hanno pertanto fermato e perquisito la donna trovandole degli involucri contenenti oltre 350

grammi di hashish, 14 grammi circa di marijuana e più di 6 grammi di cocaina. Inoltre all’interno

della sua borsetta sono stati trovati due bilancini di precisione e un trita tabacco, verosimilmente usato per tagliare lo stupefacente. La donna è stata arrestata e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ristretta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.