Biancavilla: 600 dosi di marijuana e un fucile clandestino in garage, in carcere un 22enne

Seicento dosi di marijuana e un fucile a doppia canna con matricola abrasa. È quanto i poliziotti hanno trovato nel garage di un 22enne a Biancavilla, in provincia di Catania. Il giovane, già con vari precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina e delle relative munizioni. Spinti da alcuni sospetti, gli agenti hanno proceduto a un servizio di appostamento a cui è seguita una perquisizione. Nel corso delle verifiche, all’interno del garage, i poliziotti hanno trovato diverse buste con più di 600 involucri di marijuana. Dosi già pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio locale. Nascosto all’interno di una scatola, gli agenti hanno trovato un fucile a doppia canna, calibro 16, con matricola abrasa. Nello stesso contenitore anche 16 cartucce di cui due già inserite e pronte a essere esplose. Durante la perquisizione sono stati trovati anche tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il 22enne è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.