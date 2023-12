Agrigento: droga nascosta in una botola sotto il sedile dell’auto

Un 30enne di Gela è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Agrigento per detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. L’uomo – già con precedenti di polizia – ha destato l’attenzione dei militari per il suo atteggiamento durante un posto di blocco. Durante la perquisizione dell’auto, all’interno di una botola sotto il sedile, sono stati trovati due involucri con quasi due chili di cocaina destinata allo spaccio, con un giro d’affari di 100mila euro circa. La macchina è stata sequestrata mentre l’arrestato si trova nella casa circondariale di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida.