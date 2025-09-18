Gela, con mezzo chilo di droga su un’auto rubata scappano dalla polizia: l’inseguimento durato 30 minuti

Foto Porta/Photoviews

Un 20enne è stato arrestato dalla polizia a Gela (in provincia di Caltanissetta) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno notato due giovani a bordo di un’auto lungo la strada statale 117 bis Caltagirone-Gela, che alla loro vista si sono allontanati a forte velocità. Così è iniziato l’inseguimento. Dal un controllo sulla targa, intanto, gli agenti hanno accertato che la vettura era stata rubata a Caltagirone (in provincia di Catania ) il 12 settembre.

Nel corso dell’inseguimento lungo la statale e in direzione del centro abitato di Gela, i due hanno lanciato dal finestrino un involucro contenente 500 grammi di marijuana, poi recuperato dagli agenti, e forzato un posto di blocco. Dopo mezz’ora di inseguimento, i due si sono dovuti fermare dovere imboccato un vicolo cieco ma hanno comunque cercato di scappare a piedi. Il 20enne è stato bloccato e arrestato; l’autista, invece, è riuscito a fare perdere le proprie tracce approfittando del passaggio dato al volo da una moto in transito ed è ricercato. Dopo le formalità di rito, il 20enne è stato portato in carcere.