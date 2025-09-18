Foto Porta/Photoviews

Gela, con mezzo chilo di droga su un’auto rubata scappano dalla polizia: l’inseguimento durato 30 minuti

18/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un 20enne è stato arrestato dalla polizia a Gela (in provincia di Caltanissetta) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno notato due giovani a bordo di un’auto lungo la strada statale 117 bis Caltagirone-Gela, che alla loro vista si sono allontanati a forte velocità. Così è iniziato l’inseguimento. Dal un controllo sulla targa, intanto, gli agenti hanno accertato che la vettura era stata rubata a Caltagirone (in provincia di Catania ) il 12 settembre.

Nel corso dell’inseguimento lungo la statale e in direzione del centro abitato di Gela, i due hanno lanciato dal finestrino un involucro contenente 500 grammi di marijuana, poi recuperato dagli agenti, e forzato un posto di blocco. Dopo mezz’ora di inseguimento, i due si sono dovuti fermare dovere imboccato un vicolo cieco ma hanno comunque cercato di scappare a piedi. Il 20enne è stato bloccato e arrestato; l’autista, invece, è riuscito a fare perdere le proprie tracce approfittando del passaggio dato al volo da una moto in transito ed è ricercato. Dopo le formalità di rito, il 20enne è stato portato in carcere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]