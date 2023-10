Quattro di chili di marijuana in auto. Un arresto a Scordia

Un 55enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Scordia per spaccio di droga. Durante un controllo lungo la provinciale 28/1 – che collega Scordia a Militello in Val di Catania – il 55enne aveva cercato di svoltare in una traversa secondaria alla vista dei militari. Questi ultimi l’hanno subito fermato trovando, all’interno del bagagliaio, un borsone sportivo con dentro otto buste in polietilene sottovuoto contenenti quasi quattro chili di marijuana. La sostanza – di cui il 55enne non ha saputo giustificare il possesso – era già essiccata e pronta per la suddivisione in dosi. L’uomo adesso si trova agli arresti domiciliari.

