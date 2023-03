Specializzati in fumo e droga da «sballo»: due arresti dei carabinieri a Catania

I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un acese di 28 anni ed un palermitano di 32, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, in transito lungo il viale Ruggero di Lauria, hanno notato i due uomini che, all’uscita da un ristorante, si sono avvicinati ad un giovane, con cui, dopo un breve dialogo, si sono scambiati qualcosa con le mani. Un comportamento che ha attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno deciso di seguire i due allontanatisi, nel frattempo, a bordo di una Peugeot 208 fino in via Verrotti, dove gli uomini si sono fermati. La perquisizione personale del 32enne ha confermato i sospetti dei militari: all’interno dei pantaloni, sono state rinvenute 4 bustine di plastica contenenti droghe sintetiche, in particolare 10 grammi di Ketamina, 9 di MDMA e 5 di Ecstasy.

I militari hanno proseguito la perquisizione nelle abitazioni dei due con il rinvenimento di altri quantitativi di sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento catanese del 32enne, in via Plebiscito, sono stati trovati tre sacchetti di plastica con 1,350 chilogrammi di marijuana e 48 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga. In casa del 28enne, nella frazione acese di Santa Maria La Scala, sono invece stati rinvenuti e posti sotto sequestro alcune bustine con 3 pietre di hashish per circa 2 grammi complessivi, 10 grammi di marijuana, 7 pillole di 2C-B e due bilancini di precisione. I due arrestati sono detenuti nel carcere di Piazza Lanza.