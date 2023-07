Droga nel bagno e nascosta tra i vestiti. Arrestato un pusher di Acireale

Un 29enne pregiudicato è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Acireale, nel Catanese, per spaccio di droga. Tutto è partito da un controllo lungo la via Jacopone da Todi dove i militari sono stati attirati da un 25enne che si aggirava nella zona e hanno deciso di controllarlo, scoprendo che aveva una dose di crack nascosta tra i vestiti. A seguito degli approfondimenti, è stato identificato il pusher da cui il giovane aveva appena acquistato la droga. Estendendo la perquisizione all’abitazione di quest’ultimo, sono state trovate 100 dosi di cocaina e 39 di crack nascoste nel bagno – per un totale di 40 grammi – e del materiale di confezionamento, un bilancino di precisione e 125 euro considerati fonte del guadagno dell’attività di spaccio. L’uomo adesso si trova recluso nel carcere Piazza Lanza di Catania.