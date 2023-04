Una donna è stata sfregiata con acido in faccia nel Messinese, indagini in corso

Una donna è stata sfregiata al volto con acido corrosivo a Olivarella, in provincia di Messina. Sull’aggressione, che è avvenuta nel tardo pomeriggio della domenica di Pasqua ai danni di una 66enne in piazza Cannistraci, stanno indagando i carabinieri. La notizia è stata appresa soltanto oggi. L’aggressore sarebbe scappato subito dopo. La donna è stata trasportata all’ospedale di Milazzo e poi al Policlinico di Messina, dove è stata medicata e poi dimessa. Stando a quanto emerso, la 66enne ha riportato ferite agli occhi e a una parte del viso. I medici la stanno sottoponendo a una terapia per evitare danni permanenti alla vista. Le indagini dei militari, che sono sulle tracce dell’aggressore, avrebbero già annunciato una svolta.