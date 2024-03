Priolo, 38enne trovata morta in casa dal marito. Di recente si era operata per ridurre lo stomaco

È stato il marito a trovare per terra sul pavimento della loro abitazione il corpo senza vita di una donna di 38 anni, questa mattina a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. L’uomo ha subito dato l’allarme e nell’appartamento di via Grimaldi sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 38enne, e gli agenti di polizia che stanno indagando.

Le cause che hanno portato alla morte della donna sono al vaglio degli inquirenti che stanno portando avanti le indagini. Nessun segno di violenza sarebbe stato trovato. Stando a quanto è stato ricostruito finora, di recente, la donna si era sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione dello stomaco.