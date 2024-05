Donna azzannata dal proprio pitbull in casa nel Palermitano: ha ferite gravi

Una donna di 49 anni è stata azzannata dal proprio cane pitbull all’interno dell’abitazione in via Giovanni Meli a Misilmeri, in provincia di Palermo. A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa. La 49enne ha diverse ferite ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Civico dagli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto con un’ambulanza. I carabinieri hanno avviato delle indagini per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.