Bronte: distrugge lo schermo del Postamat con un martello, denunciato un 23enne

Colpi di martello per distruggere lo schermo del Postamat di via Umberto a Bronte, in provincia di Catania. È per questo che i carabinieri hanno denunciato un 23enne brontese, dopo avere ricevuto la segnalazione attraverso la telefonata di un cittadino che, durante la notte, aveva assistito alla scena.

Il giovane, dopo avere preso a martellate lo schermo del Postamat, è scappato facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro storico di Bronte. Avviate le ricerche, i militari lo hanno individuato vicino a una banca non distante dall’ufficio postale. Il giovane, che indossava una felpa con cappuccio nonostante le elevate temperature estive, è stato fermato e perquisito: con sé aveva ancora il martello da muratore utilizzato poco prima per mandare in frantumi il monitor dello sportello automatico delle Poste.

Portato in caserma dai carabinieri, il ragazzo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato e porto d’armi o altri oggetti atti a offendere. Sono ancora in corso le indagini per comprendere le motivazioni di questo gesto che ha causato disagi all’ufficio postale e, di conseguenza, ai cittadini.