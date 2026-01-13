Disegno di legge sugli Enti Locali. Niente di fatto

13/01/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Finalmente le poltrone di Sala d’Ercole tornano a riempirsi, in parte. È la prima seduta d’Aula dopo quelle, dello scorso anno, relative all’approvazione della Finanziaria. Seduta lampo aperta dalla vicepresidente dell’Assemblea Luisa Lantieri. Subito sospesa per dare spazio alla conferenza dei capigruppo, convocata per le ore 15:30. Ignazio Abbate e Dario Daidone, rispettivamente presidente della prima Commissione Affari Istituzionali e presidente della II Commissione Bilancio, sono stati invitati a partecipare dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Il calendario delle prossime settimane: si parte con il ddl Enti Locali

Domani, mercoledì 14, alle ore 15:00 prenderà il via la discussione generale sul ddl Enti locali, proveniente dalla stesura del disegno di legge 738. Riguarda le norme ordinamentali della Finanziaria 2025, assegnate poi alla prima Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, relatore e promotore del testo. Per ora il testo torna in seconda Commissione Bilancio per il parere sulla copertura finanziaria per il 2026, il 2027 e il 2028.

Ha bisogno di fondi certi l’articolo che riguarda il contributo ai Comuni che abbiano maturato il requisito ivi previsto riferito alla chiusura del conto di tesoreria acceso dall’organo straordinario di liquidazione. Ma anche quello relativo al tagliando antifrode. Termine ultimo per la presentazione degli emendamenti sabato 17, alle ore 12:00. La votazione avverrà la prossima settimana. A partire da martedì 20 e dovrà concludersi entro, e non oltre, giovedì 22 gennaio.

In Aula il ddl della riforma della dirigenza regionale

Successivamente all’Odg dell’Aula sarà messo il ddl della riforma della dirigenza regionale. Per il testo, che è stato incardinato in aula oggi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per venerdì 23. Mentre per martedì 27 è stato programmato l’avvio della discussione generale. Prevista la votazione dal giorno seguente, ossiamercoledì 28 gennaio. 

A volte ritornano: scampoli della Finanziaria

Ovviamente quanto lasciato in sospeso durante l’approvazione della Finanziaria ora fa di nuovo capolino. Si tratta dei due ddl omnibus. Quelli che racchiudono tutte le norme escluse dalla Finanziaria: il primo includerà gli ordinamentali mentre il secondo le misure di spesa. Le Commissioni di merito hanno il compito di esitarli entro mercoledì 28 gennaio. Anche perché l’incardinazione in Aula è prevista per venerdì 13 febbraio, dopo l’esame della Commissione Bilancio.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Influenza K: 54enne morto al San Marco di Catania
Leggi la notizia

Finalmente le poltrone di Sala d’Ercole tornano a riempirsi, in parte. È la prima seduta d’Aula dopo quelle, dello scorso anno, relative all’approvazione della Finanziaria. Seduta lampo aperta dalla vicepresidente dell’Assemblea Luisa Lantieri. Subito sospesa per dare spazio alla conferenza dei capigruppo, convocata per le ore 15:30. Ignazio Abbate e Dario Daidone, rispettivamente presidente della prima […]

Chiede soldi come acconto per commettere un omicidio, arrestato 43enne di Porto Empedocle
Leggi la notizia

Finalmente le poltrone di Sala d’Ercole tornano a riempirsi, in parte. È la prima seduta d’Aula dopo quelle, dello scorso anno, relative all’approvazione della Finanziaria. Seduta lampo aperta dalla vicepresidente dell’Assemblea Luisa Lantieri. Subito sospesa per dare spazio alla conferenza dei capigruppo, convocata per le ore 15:30. Ignazio Abbate e Dario Daidone, rispettivamente presidente della prima […]

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: ok dal ministero, ma da Messina passa a Catania
Leggi la notizia

Finalmente le poltrone di Sala d’Ercole tornano a riempirsi, in parte. È la prima seduta d’Aula dopo quelle, dello scorso anno, relative all’approvazione della Finanziaria. Seduta lampo aperta dalla vicepresidente dell’Assemblea Luisa Lantieri. Subito sospesa per dare spazio alla conferenza dei capigruppo, convocata per le ore 15:30. Ignazio Abbate e Dario Daidone, rispettivamente presidente della prima […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze