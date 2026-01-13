Disegno di legge sugli Enti Locali. Niente di fatto

Finalmente le poltrone di Sala d’Ercole tornano a riempirsi, in parte. È la prima seduta d’Aula dopo quelle, dello scorso anno, relative all’approvazione della Finanziaria. Seduta lampo aperta dalla vicepresidente dell’Assemblea Luisa Lantieri. Subito sospesa per dare spazio alla conferenza dei capigruppo, convocata per le ore 15:30. Ignazio Abbate e Dario Daidone, rispettivamente presidente della prima Commissione Affari Istituzionali e presidente della II Commissione Bilancio, sono stati invitati a partecipare dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Il calendario delle prossime settimane: si parte con il ddl Enti Locali

Domani, mercoledì 14, alle ore 15:00 prenderà il via la discussione generale sul ddl Enti locali, proveniente dalla stesura del disegno di legge 738. Riguarda le norme ordinamentali della Finanziaria 2025, assegnate poi alla prima Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, relatore e promotore del testo. Per ora il testo torna in seconda Commissione Bilancio per il parere sulla copertura finanziaria per il 2026, il 2027 e il 2028.

Ha bisogno di fondi certi l’articolo che riguarda il contributo ai Comuni che abbiano maturato il requisito ivi previsto riferito alla chiusura del conto di tesoreria acceso dall’organo straordinario di liquidazione. Ma anche quello relativo al tagliando antifrode. Termine ultimo per la presentazione degli emendamenti sabato 17, alle ore 12:00. La votazione avverrà la prossima settimana. A partire da martedì 20 e dovrà concludersi entro, e non oltre, giovedì 22 gennaio.

In Aula il ddl della riforma della dirigenza regionale

Successivamente all’Odg dell’Aula sarà messo il ddl della riforma della dirigenza regionale. Per il testo, che è stato incardinato in aula oggi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per venerdì 23. Mentre per martedì 27 è stato programmato l’avvio della discussione generale. Prevista la votazione dal giorno seguente, ossiamercoledì 28 gennaio.

A volte ritornano: scampoli della Finanziaria

Ovviamente quanto lasciato in sospeso durante l’approvazione della Finanziaria ora fa di nuovo capolino. Si tratta dei due ddl omnibus. Quelli che racchiudono tutte le norme escluse dalla Finanziaria: il primo includerà gli ordinamentali mentre il secondo le misure di spesa. Le Commissioni di merito hanno il compito di esitarli entro mercoledì 28 gennaio. Anche perché l’incardinazione in Aula è prevista per venerdì 13 febbraio, dopo l’esame della Commissione Bilancio.