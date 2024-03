Scoperta una discoteca abusiva in un hotel sul Lungomare di Catania

Una discoteca abusiva è stata scoperta all’ultimo piano di un albergo sul Lungomare a Catania. Il titolare dell’hotel – un 34enne – è stato denunciato dalla polizia per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Gli agenti hanno interrotto una serata danzante non autorizzata con tanto di dj e con oltre 150 persone sorprese a ballare. Per accedere alla discoteca bisognava salire in ascensore fino all’ultimo piano dello stabile dopo avere superato una rigida selezione da parte di un buttafuori sulla base di una lista di ospiti ammessi. Giunti in terrazza, dopo avere pagato alla cassa 12 euro e avere lasciato i cappotti nel guardaroba al costo di altri 2 euro, i clienti potevano accedere alla sala ristorante, trasformata per l’occasione in una discoteca.

I poliziotti hanno accertato che la serata danzante non era stata autorizzata ed era priva delle autorizzazioni di legge (certificato di agibilità e licenza del questore). Dopo avere identificato numerosi avventori, gli agenti hanno interrotto l’evento. Nello stesso contesto, i poliziotti hanno anche denunciato un parcheggiatore abusivo di 43 anni.