Diciottenne arrestato per tentato omicidio: avrebbe inferto sei coltellate ad un giovane dello Zen

È stato fermato per tentato omicidio un 18enne, che avrebbe aggredito un giovane, colpendolo con sei coltellate. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo e sono avvenuti nel quartiere Zen, a Palermo. In quella circostanza la vittima è diventata bersaglio di una virulenta condotta lesiva, maturata nel contesto di una accesa conflittualità – testimoniata da una sequela di reciproci atti intimidatori – tra due nuclei familiari. Il giovane fermato all’epoca dei fatti era minorenne. L’indagato è stato condotto dalla polizia di Palermo presso il Cpa, su delega della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo.