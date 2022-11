Detriti in strada, chiusa la statale 187 di Castellammare del Golfo

Sulla strada statale 187 di Castellammare del Golfo – in provincia di Trapani – è provvisoriamente chiuso (in direzione innesto con la statale 113) il tratto dal chilometro 38 al chilometro 36 , a causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile. Le deviazioni, con indicazioni in loco, sono previste allo svincolo di Castellammare del Golfo, al chilometro 38,200 e al chilometro 36; invece chi è diretto a Palermo torna indietro passando da Buseto-Palizzolo. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.