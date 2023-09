Siracusa: riconosce i gioielli rubati alla madre in una vetrina, denunciata una donna

Una donna di 54 anni di Siracusa è stata denunciata per il reato di ricettazione da parte degli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura aretusea. Sono stati i poliziotti ad avere approfondito la segnalazione di una donna che nella vetrina di un negozio di compro oro aveva riconosciuto dei gioielli che, tempo prima, erano stati rubati alla madre. Nel corso delle indagini gli agenti hanno potuto constatare che era stata proprio la donna che è stata denunciata a vendere i monili al compro oro. Sono ancora in corso ulteriori approfondimenti per capire se la stessa donna abbia venduto altri oggetti preziosi allo stesso o ad altri negozi della città di Siracusa.