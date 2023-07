Foto di rawpixel.com

«Mamma, ti prego, denuncia papà». La supplica di un bimbo di nove anni che ha assistito alle violenze

«Non ho paura della galera, quando taglio la gola a vostra madre voi finite in casa famiglia, io prima di andare in galera lei va al cimitero». Così un uomo 43enne di origini tunisine avrebbe detto ai figli minacciando la compagna, una 49enne di nazionalità polacca. Dopo anni di violenze, la vittima ha denunciato il convivente che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Quando è arrivata nella caserma di piazza Dante a Catania, la donna aveva un occhio tumefatto e teneva in braccio uno dei due figli. Ai carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata picchiata per l’ennesima volta dall’uomo con cui convive da 13 anni. I comportamenti violenti sarebbero iniziati a partire dal 2019, quando l’uomo è stato scarcerato dopo un periodo di detenzione per una rapina.

La donna ha raccontato che questo ultimo episodio di violenza sarebbe scaturito da una sua richiesta di aiutarla nell’assistere il figlio più piccolo. «Quando dormo, tu non mi devi rompere il cazzo», così le avrebbe risposto l’uomo dandole un pugno in faccia. Andando indietro nel tempo, la vittima ha raccontato anche altri episodi di violenza: un coltello a serramanico puntato alla gola per il suo tono di voce stizzito, schiaffi perché le sigarette erano finite, pugni per altri futili motivi. Alla fine del racconto la donna ha ammesso ai militari di avere trovato la forza di denunciare soprattutto dopo la supplica fatta in ginocchio dal figlio maggiore, di nove anni: «Mamma, ti prego, vai dai carabinieri». Il 43enne è stato arrestato ed è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.