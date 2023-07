Comune di Catania, al via le proposte di democrazia partecipata. Pubblicato l’avviso

Anche per il 2023 l’amministrazione comunale di Catania intende promuovere attività di democrazia partecipata per la scelta di iniziative di interesse comune. Lo rende noto l’amministrazione comunale, che ha pubblicato un avviso sul proprio sito istituzionale, con cui si invitano cittadini e associazioni, comitati di residenti con sede nel territorio comunale ad elaborare e presentare proposte e idee progettuali per la realizzazione di interventi specifici, cui destinare l’utilizzo delle risorse. C’è tempo fino all’8 settembre.

Per l’esecuzione dei progetti individuati attraverso il percorso partecipativo, nelle more della determinazione del 2 per cento dei trasferimenti regionali di parte corrente dell’anno in corso, il budget disponibile è fissato in circa 200mila euro facendo riferimento all’anno 2022. Gli ambiti tematici, oggetto delle proposte progettuali da formulare, sono i seguenti: tutela dell’ambiente, controllo del territorio, attività sportive e culturali, spazi verdi e arredo urbano, sviluppo economico e turistico, valorizzazione delle aree destinate alla vivibilità urbana. (LEGGI L’AVVISO)