Acireale, scatta il Daspo urbano per tre parcheggiatori abusivi

La polizia municipale di Acireale, in provincia di Catania, ha notificato tre Daspo urbani ad altrettanti parcheggiatori abusivi sorpresi nelle aree a ridosso di via Galatea e di piazza Livatino. «Due aree di parcheggio vitali per il centro storico di Acireale – ha detto il sindaco Roberto Barbagallo – sono state intanto liberate dal monopolio degli abusivi. La municipale utilizzerà tutti gli strumenti utili a scoraggiare e contrastare questi comportamenti illegali che infastidiscono e limitano la libertà degli automobilisti e dei nostri concittadini».

Secondo quanto accertato degli agenti, i tre avrebbero «impedito la libera accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, violando il divieto di stazionamento o di occupazione di spazi». L’assessore Giuseppe Vasta ha sottolineato la necessità di un provvedimento come il Daspo urbano.