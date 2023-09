Crollo via Castromarino, udienza in Cassazione contro l’archiviazione del fascicolo

Si terrà il prossimo 3 ottobre, davanti la sesta sezione della corte di Cassazione, il ricorso sull’archiviazione disposta dal gup di Catania dell’inchiesta sul crollo parziale di un palazzo, il 20 gennaio del 2020, nel capoluogo etneo, in via Castromarino. L’istanza è stata presentata dall’avvocato Giuseppe Lipera in rappresentanza dei componenti di alcune delle 10 famiglia rimaste senza casa.

Per l’inchiesta per disastro colposo, con due indagati, il direttore tecnico della concessionaria dei lavori di tratto di metropolitana nella zona e il responsabile per la ditta Cmc dei lavori di scavo per lo stesso appalto, la procura ha chiesto l’archiviazione. Il gup, in udienza camerale dopo l’opposizione delle parti lese, ha accolto la richiesta del pm emettendo il 14 aprile scorso un decreto di archiviazione in ragione dell’assenza di segnali premonitori dello sprofondamento del terreno che ha provocato il crollo parziale e il danneggiamento degli edifici.

