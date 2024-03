Augusta, crollato lo scheletro dell’impianto sportivo del Palajonio

palajonio su Facebook

È crollato lo scheletro del Palajonio di Augusta (in provincia di Siracusa). Un cedimento strutturale dell’impianto sportivo tensostatico si è verificato questa mattina, intorno alle 9, mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Stando a quanto risulta, non ci sarebbero persone rimaste ferite dal crollo della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per verificare che cosa sia accaduto.

Stando a quanto ricostruito finora, una delle ipotesi è che, nel corso di una manovra, la gru abbia colpito la struttura determinando la cessione. L’impianto, che per anni ha ospitato le partite della squadra di calcio a 5 di Augusta, era chiuso da oltre un anno per i lavori di ristrutturazione dell’impianto aggiudicati per un importo di poco più di 955mila euro e iniziati da circa un mese.