Crolla un edificio in via Grimignani, nessun ferito

È crollato alle prime ore del mattino un vecchio edificio in muratura in via Grimignani, nel centro storico di Catania, dove le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale etneo sono intervenute attorno alle sei.

La zona è stata messa in sicurezza, con i vigili del fuoco che hanno effettuato accurate ricerche visive con l’ausilio di termocamere e il supporto di unità cinofile per verificare l’eventuale presenza di persone, anche accidentalmente, coinvolte nel crollo. L’abitazione versava in avanzato stato di degrado strutturale e risultava, comunque, disabitata.