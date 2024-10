Crisi idrica: se non pioverà, le riserve della diga Àncipa basteranno solo fino al 20 novembre

Foto di EnelSharing su Flickr

Se non dovesse piovere, le riserve idriche della diga Àncipa basterebbero solo fino al 20 novembre. È quanto sarebbe emerso da una cabina di regia a livello regionale che si è tenuta nelle scorse ore. Le riserve dell’Àncipa – che alimenta molto Comuni della provincia di Enna – sarebbero quindi sufficienti per meno di due mesi a partire da oggi, a meno che non ci siano piogge in grado di riempire l’invaso. Troina, Nicosia e Gagliano Castelferrato – che dipendono totalmente dall’acqua dell’Àncipa – stanno subendo una turnazione pesantissima: l’acqua arriva una volta ogni sette giorni. Una volta ogni sei a Enna, una ogni cinque a Calascibetta.

«In assenza di precipitazioni, gli altri invasi esauriranno i volumi utili tra novembre e gennaio», dice una nota della cabina di regia regionale. E i primi segnali di un’ulteriore stretta per la fornitura di acqua ai Comuni si sono visti ieri. AcquaEnna – la società che nella provincia gestisce il servizio idrico integrato (cioè captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) – in una nota ha annunciato che a Pergusa, frazione di Enna, la turnazione è passata da cinque a sei giorni, in linea con quella in vigore nel capoluogo di provincia. Salvatore Cocina – coordinatore della cabina di regia e capo della protezione civile regionale – da qualche tempo sollecita i sindaci a trovare nuove fonti idriche. Alcuni Comuni dell’Ennese sono riusciti a trovarli, come Valguarnera Caropepe, che si è staccato dall’Àncipa. Altri Comuni che si sono staccati dalla diga sono Barrafranca, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia e Villarosa.