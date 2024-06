Corso dei Martiri, multa per sosta in area destinata ai bus. «Ingannato da assenza segnaletica»

Una multa per sosta in area «destinata a parcheggio o manovra autobus». È quella comminata il 28 maggio scorso dal personale di Amts, l’azienda municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico e degli stalli blu a pagamento, a un cittadino che aveva parcheggio la proprio macchina in corso dei Martiri, a Catania. «Il problema è che, come si evince dalla foto, non esiste nessun segnale orizzontale o verticale», spiega al nostro giornale l’uomo. «Sono stato tratto in inganno – aggiunge -. E come me tante altre persone. Nonostante la decurtazione di due punti dalla patente pagherò la sanzione, che ammonta a 87 euro».