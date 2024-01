Controlli su slot e scommesse: a Caltanissetta scoperto laboratorio clandestino per fabbricare armi

Una vasta operazione di polizia, per il contrastato al gioco d’azzardo e alle scommesse illegali, ha portato alla scoperta, nel territorio di Caltanissetta, di un laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi. All’interno, secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, vi era tutta l’attrezzatura necessaria per la costruzione di armi corte oltre che di un modello artigianale di pistola e svariato munizionamento di diverso calibro. Tratto in arresto il titolare del centro scommesse.

In tutta Italia sono stati oltre 600 gli esercizi commerciali sottoposti a controllo. Più di 3339 le persone identificate, con 40 sequestri di apparecchiature illegali, 66 denunce in stato di libertà connesse all’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse e oltre 215 violazioni amministrative sanzionate, per un importo superiore ai 600mila euro.