Alcol oltre l’orario consentito, sequestrate 15mila bevande a Palermo

La polizia municipale ha sequestrato a Palermo oltre 15mila bevande alcoliche in vetro e lattina nella zona della movida. I controlli sono scattati in via Roma, via Lattarini, via Mazzini, via La Lumi e piazzetta del Messinese. In tre locali, sebbene fosse vietato dal nuovo regolamento movida, i titolari vendevano bevande alcoliche ad asporto in contenitori in vetro oltre le 22 e non esponevano al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare utilizzato per i cocktail. Oltre la chiusura per 5 giorni dei tre locali sono scattate sanzioni per circa 500 euro in due locali, nel terzo via La Lumia la multa è stata di quasi 7mila euro perché la vendita è avvenuta oltre la mezzanotte.