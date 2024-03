Corpo Forestale, controlli nel Trapanese e multe. Bloccato un carico di agrumi

Undici verbali, un fermo di 1000 chili di agrumi per non conformità, un sequestro di olio per mancata tracciabilità, sanzioni contestate per 8.800 euro a cui, per un proseguo di indagini, si sono aggiunte altre 6 contestazioni e ulteriori 6.600 euro di sanzioni per un totale di 18 verbali e 15400 euro di sanzioni complessive. Sono questi i numeri scaturiti dall’attività di controllo da parte del Noras (nucleo operativo regionale agroalimentare sicilia) del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Gli agenti hanno effettuato i controlli in provincia di Trapani per tre giorni. Fermata una partita di agrumi del peso di 1000 chili di origine spagnola per mancata conformità e il sequestro di 50 litri di olio, presso un’attività di ristorazione, privo di documenti che ne attestassero la provenienza come previsto dalla normativa europea sulla tracciabilità della merce.