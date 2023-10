Termini Imerese, controlli dei carabinieri ad ambulanti e cantiere edile. Sanzioni

Sospensione immediata dei lavori in un cantiere edile a Termini Imerese, nel Palermitano. Lo stop è scattato al termine dei controlli eseguiti dai carabinieri che hanno fatto emergere gravi violazioni rilevate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari del reparto territoriale, insieme ai colleghi del Nas, del gruppo Tutela del lavoro e del personale dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo e dell’Ispettorato del lavoro hanno effettuato dei controlli straordinari per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza alimentare.

Durante gli accertamenti, i militari hanno riscontrato gravi violazioni penali e amministrative, commesse dai venditori ambulanti di prodotti ittici, dai titolari delle ditte ispezionate e dai responsabili della sicurezza del cantiere edile monitorato, disposte sanzioni per oltre 90mila euro. Per quanto riguarda i venditori ambulanti di pesce è stata riscontrata l’assenza della prevista documentazione amministrativa e sanitaria circa la provenienza, la tracciabilità e la vendita del pescato, che è stato sequestrato e distrutto. Durante le attività ispettive è stata constatata anche la presenza di lavoratori non in regola, sforniti delle garanzie previste dalla legge e per cui i rispettivi datori di lavoro sono stati sanzionati.

