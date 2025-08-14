Controlli anti-droga alla Zen di Palermo: tra i nascondigli, la canna fumaria di un palazzo e una lavatrice abbandonata

Controlli anti-droga e pre-festivi dei carabinieri nel quartiere Zen di Palermo, insieme ai cani delle unità cinofile. Allo Zen 1, ad attirare l’attenzione dei militari della stazione di San Filippo Neri è stato un ragazzo che, con in mano una busta in plastica, camminava sul tetto di un condominio di via D’Alvise. Uno strano comportamento, reso ancora più sospetto dal fatto che il giovane, alla vista dei carabinieri, si è prima inginocchiato – tentando di nascondersi – per poi allontanarsi dal parapetto verso l’interno. Ormai insospettiti, una volta saliti anche loro in cima al condominio, i militari non hanno trovato il ragazzo. Ma hanno scoperto, dentro la canna fumaria del tetto della palazzina, un sacchetto in plastica con 8 panetti di hashish dal peso totale di oltre 750 grammi e altri 55 grammi già suddivisi in dosi.

Durante controlli mirati, invece, in vari punti del quartiere, sono state trovare numerose dosi di stupefacente già confezionate e pronte per la vendita: oltre 3 chili di hashish – divisi in 28 panetti, 311 dosi e una stecca -; 85 dosi di crack per un totale di 51 grammi; 3 grammi di marijuana in 8 involucri e altrettanti di cocaina in 9 dosi; oltre a 3 bustine di plastica contenenti una sostanza polverosa bianca utilizzata per il taglio della cocaina. Il tutto suddiviso in vari nascondigli, tra cui una lavatrice lasciata tra i padiglioni, che sarebbe dovuta passare inosservata come uno dei tanti rifiuti ingombrati abbandonati.