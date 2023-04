Controlli a Fontanarossa, denunciati due giovani. Avevano un coltello e una pistola a tamburo

I controlli operati nei giorni di Pasqua dalla polizia aeroportuale di Catania presso lo scalo della città etnea hanno consentito il ritrovamento di armi in due diversi episodi. Nel primo caso un giovane è stato trovato con un coltello a serramanico di circa 20 centimetri. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato in stato di libertà. Nel secondo caso, un uomo di nazionalità romena è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo Revolver del XIX secolo, nascosta nel bagaglio stivato. L’arma è stata sequestrata e il giovane denunciato in stato di libertà.