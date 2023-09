I quattro consigli di Sud Rent per scegliere l’auto perfetta per il noleggio a lungo termine

Scegliere l’auto è un momento importante per tutti, e soprattutto scegliere quella più adatta alle proprie esigenze per il noleggio lungo termine, senza pentirsene dopo il primo chilometro percorso, non sempre è facile da soli. Per queste esigenze di aziende e privati che devono decidere su quale veicolo puntare, arrivano i consigli di Sud Rent – partner di Arval Italia per la Sicilia – con l’esperienza ventennale nel settore automotive del suo fondatore Lorenzo Nania. «In un mercato sempre più competitivo e in evoluzione, la vicinanza al cliente, la fidelizzazione e le competenze sono i valori in cui crediamo – dice Nania – La nostra mission è fornire soluzioni di mobilità convenienti, efficienti e flessibili». Ecco i cinque consigli di Lorenzo Nania, titolare dell’azienda diventata punto di riferimento sull’Isola per il settore del noleggio a lungo termine per privati e aziende, per scegliere l’auto più adatta alle proprie esigenze.

Lasciarsi consigliare dagli esperti

Il futuro dell’automotive va sempre più verso il modello di car on demand. Scegliere, però, quale auto faccia al proprio caso, può non essere alla portata di tutti. Per questo è preferibile affidarsi a esperti che, tra i servizi, offrano anche una consulenza specifica e mirata alle varie necessità del cliente. Professionisti aggiornati che siano in grado di proporre soluzioni di mobilità intelligenti interamente personalizzabili ed economicamente vantaggiose.

La formula del tutto incluso

Una spia che si accende sul cruscotto per segnalare un guasto al motore o qualsiasi altra criticità di natura tecnica o meccanica. Un imprevisto piuttosto frequente alla guida ma che non deve essere un problema per chi ha noleggiato un’auto. Per viaggiare senza pensieri, è bene verificare sin dall’inizio che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano compresi nel canone. L’ideale è che l’azienda di noleggio abbia diverse officine convenzionate disseminate sul territorio, in grado di ripristinare il corretto funzionamento della macchina e riparare o sostituire le parti danneggiate nel minor tempo possibile. Per essere subito pronti a ripartire, tutto questo tramite una telefonata al numero verde dedicato e attivo h24.

Assicurazione completa

Furti, incendi e altri inconvenienti tipici delle quattro ruote sono, purtroppo, sempre dietro l’angolo. E la preoccupazione che accada qualcosa con un’auto a noleggio può essere ancora maggiore che con un mezzo di proprietà. Per questo conviene avere incluse le giuste garanzie assicurative con il noleggio a lungo termine, anche una copertura assicurativa completa. Non solo quella per la Responsabilità civile auto (Rca) o per furto e incendio, ma anche la Kasko che garantisce l’utilizzatore da ogni evenienza.

Mobilità garantita

Nella scelta dell’azienda da cui noleggiare un’auto – specie se a lungo termine e per la propria attività lavorativa – è importante considerare anche la garanzia di poter contare su una mobilità continua. Nella costruzione dell’offerta su misura, per mettersi al riparo da ogni rischio, è bene assicurarsi che nel pacchetto ci sia anche il servizio dell’auto sostitutiva. Una vettura di cortesia a disposizione in ogni momento per avere sempre una mobilità garantita.